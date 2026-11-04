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Валежите постепенно спират от запад на изток днес и през нощта срещу четвъртък и утре ще спрат навсякъде в страната.

Днес до края на деня валежите от север и запад постепенно ще спират, последно - вечерта над югоизточните райони. В Източна България ще духа до умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат от 7-8 по високите полета на запад до 12 по брега на морето, в района на София - до 8 градуса.

През нощта облачността ще бъде значителна, с по-значителни разкъсвания и намаления над източната половина на страната. Слаби превалявания ще има на отделни места в западните райони около планините. В източната половина ще духа слаб вятър от север-североизток. Минималните температури утре ще бъдат от 5 до 10 градуса в повечето места.

Утре, четвъртък, преди обяд все още слаб дъжд или преръмявания ще има около планините на запад. Над Източна България облачността ще намалява до незначителна, а на запад ще остава по-често облачно. Дневните температури ще бъдат от 7 до 13 градуса.

В петък облачността ще намалее и минималните температури ще са от около нула градуса на места по високите котловини до около 5 градуса. На места сутрин ще има намалена видимост. През деня облачността ще бъде променлива, намаляваща до незначителна, в Дунавската равнина ще духа слаб вятър от западната четвърт и със сравнително висока вероятност утринните мъгли и ниски облаци ще отстъпят място и на слънцето, поне в големи части от низините. Дневните температури слабо ще се повишат и ще бъдат от 8-9 до 14 градуса.

В събота в западната половина на страната ще бъде тихо, на много места - и ясно и минималните температури в котловините и ниските инверсионни части ще се понижат до около минус 1-2 градуса на ма места. В останалата част на страната те ще са най-често от около нулата до 4-5 градуса. Сутрин на повече места в западните и централни райони на Тракия и Дунавската равнина ще има намалена видимост. В източните райони ще духа слаб вятър от север-северозапад.

През деня облачността в хълмистите части и планините ще бъде незначителна с доста слънце, а дневните температури ще са от 7-8 до 12-13 градуса. При задържане на мъгли и ниски облаци в някои части на низините, там ще остава по-хладно с 2-3 градуса.

В неделя мъгли и ниски облаци ще има на повече места в низините - западните и централните им части. Минималните температури остават от около нула до 3-4 градуса. По-ниски стойности в сравнение със съботните, обаче, ще има на места в източните райони. През деня за кратко в Предбалкана и източните райони ще се появи слаб вятър от юг или югозапад. там дневните температури ще достигнат 13-14 градуса, но в ниските западни части и вероятно - високите полета, те ще остават по-ниски.

В началото на следващата седмица отново ще нараства динамиката на атмосферните процеси на и около Балканите. Предварителните сценарии на някои от моделите очакват следващ валежен процес към средата и, но на този етап подобни прогнози все още не са достатъчно сигурни, затова следете развитието им в следващите дни.