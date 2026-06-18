Данните сочат, че емисиите на парникови газове в ЕС са се увеличили през 2025 г.

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ЕС не успя да намали емисиите си на парникови газове през миналата година, като предварителните данни сочат леко увеличение на нивата в сравнение с 2024 г., съобщава Politico.

Изданието посочва, че според публикуваните от Евростат оценки емисиите на блока са се увеличили с около 1% до 3,34 млрд. тона еквивалент на въглероден диоксид (GtCO2e) през миналата година.

Въпреки че цифрите не са разбити по източници, предишни данни показват, че емисиите в някои сектори, по-специално в транспорта, стагнират и следователно изискват от ЕС да увеличи усилията си за декарбонизация.

The Brussels Times отбелязва, че емисиите в ЕС все пак са спаднали значително през последното десетилетие и сега са с 17% по-ниски, отколкото през 2015 г.

 Междувременно данни, предоставени на "Ройтерс", показват, че регистрациите на нови електромобили са се увеличили с 34% на годишна база през май на 17 пазара в ЕС. Агенцията посочва, че покачването на цените на горивата, предизвикано от войната в Иран, е допринесло за увеличаване на търсенето през последните месеци, като добавя, че някои мениджъри предупреждават, че интересът може да отслабне, ако цените на бензина спаднат.

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