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Великобритания се е отказала от проекти за десетки милиони лири, които трябваше да подпомогнат опазването на тропическите гори в Конго и местните общности. В съвкупност тези инициативи са представлявали около половината от обещаните от Обединеното кралство 200 млн. лири за природозащитни дейности в басейна на Конго, вторият по големина тропически лес в света.

Когато беше домакин на COP26 в Глазгоу, Обединеното кралство оглави нова инициатива за прекратяване на загубата на гори, включваща общ ангажимент от 12 донори за "най-малко" 1,5 млрд. долара (1,1 млрд. лири) за държавите с тропически гори в Конго до 2025 г. Министърът на развитието Джени Чапман съобщи миналата седмица, че към 2024 г. Великобритания е предоставила едва 39,8 млн. лири по тази цел.

Наред със САЩ и голяма част от Европа, Великобритания съществено намали бюджета си за помощ през последните години, което доведе до отмяна или преразглеждане на значителна част от финансирането за тропическите гори в Конго. Правителството заявява, че възнамерява да "приоритизира" региони с дъждовни гори, включително басейна на Конго, но организации на гражданското общество и депутати изразяват тревога заради липсата на "целево" финансиране за горите в новата стратегия за помощ на страната.

COP ангажимент

На COP26 Великобритания, водена тогава от премиера Борис Джонсън, представи "Glasgow leaders' declaration" с цел до 2030 г. да "спре и обърне" загубата на гори. Декларацията беше подкрепена от над 140 държави.

Великобритания пое и редица финансови ангажименти, сред които 200 млн. лири за защита на басейна на Конго, 350 млн. лири за тропическите гори в Индонезия и "до 300 млн. лири" за Амазония. Тези обещания са насочени към трите най-големи тропически гори в света, всички изправени пред сериозна загуба на горска покривка заради заплахи като земеделие, дърводобив и климатични промени.

Басейнът на Конго е най-големият горски въглероден поглътител на планетата. В същото време шестте държави, на чиято територия се намира, са сред най-бедните в света и срещат сериозни пречки при осигуряването на финансиране.

Това има глобални последици. В официална оценка на Великобритания се предупреждава, че "деградация или колапс" на тропическите гори в Амазония или Конго "застрашават националната сигурност и благосъстоянието на Обединеното кралство".

Съкращения във финансирането за горите

След поредица от съкращения на помощта, въведени първо от консервативните, а след това и от лейбъристките правителства, в унисон с глобална тенденция, финансирането на Великобритания за Конго е под заплаха.

Програмата Congo basin forest action programme (CBFA) беше обявена от Великобритания на COP27 и изрично беше замислена да осигури "приблизително половината" от британското обещание от 200 млн. лири за Конго. CBFA имаше за цел да "овластява централноафриканските държави", като Демократична република Конго (ДРК), чрез подкрепа за "общностни гори" и други мерки за ограничаване на обезлесяването.

Сега, след забавяния в отчитането, Великобритания е намалила рязко CBFA в рамките на последните съкращения на помощта от лейбъристкото правителство, които са насочени към освобождаване на средства за разходи за отбрана. Първоначалният бюджет от 90 млн. лири е сведен до 18,8 млн. лири, като по данни на правителството 15 млн. от тях вече са изразходвани.

Това не е единственият проект за Конго, прекратен в резултат на настоящия кръг съкращения. Частта за Конго от фонда biodiverse landscapes fund, подкрепян от предишното правителство и на стойност най-малко 12,3 млн. лири, е закрита само две години след началото на предвидения седемгодишен период.

Правителствени документи показват, че при свиването на бюджета за помощ се поставят под риск и други средства за горите в Конго, включително двата най-големи оставащи проекта на Великобритания в региона. Една инициатива, предназначена да "инкубира предприятия, щадящи горите" в ДРК, е изправена пред "намалени бюджети". По другия проект, макар служителите да са по-оптимистично настроени, се съобщава, че може да се наложи дейността да обхване по-малко държави, когато съкращенията се отразят в пълен размер.

Документите изтъкват и трудностите при работа в Конго, включително "сложни политически икономики" и, в Габон, военен преврат, който е "усложнил нещата".

"Нарушаване на обещания"

Деймиън Флеминг, старши директор по горите в WWF International, казва пред Carbon Brief:

"Държавите с тропически гори правят дългосрочни избори за политики и развитие с очакването, че международните партньори ще изпълнят поетите ангажименти."

В поредица от скорошни парламентарни отговори Чапман разкри, че към 2024 г. Великобритания е изразходвала само 39,8 млн. лири за финансиране на горите в Конго. Тя е отказала да предостави информация за регионалните цели за Индонезия и Амазония.

Макар целта от 200 млн. лири да беше представяна като британския "принос" към глобалната цел от 1,1 млрд. лири до 2025 г., договорена на COP26, крайният срок за тези 200 млн. лири е 2029 г. Затова, въпреки че колективната цел е изпълнена, досегашният принос на Великобритания остава сравнително малък.

Зак Голдсмит, бивш консервативен министър, който отговаряше за горските цели на COP26, казва пред Carbon Brief, че според него Великобритания е "изоставила" регионалните си обещания:

"Преминахме от позиция на вероятен лидер в международната защита на природата към нарушаване на обещания към държави по целия свят, за които околната среда е екзистенциален въпрос."

Бъдещи цели

Лейбъристкото правителство заявява, че е изпълнило петгодишната цел за "климатично финансиране" от 11,6 млрд. лири, която изтича тази година. Министрите твърдят също, че са изпълнили "и надхвърлили" подцелите от 3 млрд. и 1,5 млрд. лири в рамките на тези 11,6 млрд. съответно за "опазване на природата" и за горите. Именно тези финансови потоци включват подкрепа за басейна на Конго и други тропически гори.

В съответствие с целите си за горите Великобритания е финансирала различни проекти, сред които възстановяване на мангрови гори в Индонезия, подкрепа за проекти за въглеродно компенсиране в Бразилия и насърчаване на "отговорно управление на горите" сред фермери в Камерун.

Чапман заяви, че Великобритания ще продължи да "приоритизира" тропическите гори в Конго, в съответствие с новия план за разходи за помощ в Африка. Страната дори е помогнала за старта на нов "call to action" за финансиране на басейна на Конго на COP30 миналата година.

Правителството на Великобритания също посочва, че е подкрепило създаването на водещия за Бразилия механизъм "Tropical Forest Forever Facility" (TFFF). До момента обаче то не е предоставило финансиране за този механизъм.

Когато правителството обяви нов ангажимент за климатично финансиране след 2026 г., то подчерта, че природата ще остане "фокус" и че ще бъдат мобилизирани милиарди в "климатични и природно позитивни инвестиции". Въпреки това отпаднаха "целевите" суми за природата и горите, които присъстваха в предишния ангажимент.

Великобритания, заедно с други развити държави, е поела ангажимент да предоставя финансиране за биоразнообразието на развиващите се страни по рамката Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), необвързващ глобален пакт за спиране и обръщане на загубата на природа до 2030 г.

Сара Чемпиън, председател на парламентарната комисия по международно развитие, заявява, че "подангажиментите" за природата и горите са "разходно ефективен и въздействащ" начин да се гарантира предоставянето на това финансиране, наред с климатичното финансиране. Тя казва пред Carbon Brief, че е била "обезпокоена" от отстъплението от този подход:

"Когато министърът наскоро се яви пред комисията по международно развитие, се обезпокоих да я чуя да определя тази промяна като "хазарт"."

Говорител на правителството казва пред Carbon Brief:

"Оставаме ангажирани да осигуряваме финансиране за горите, включително в басейна на Конго, като ключов елемент от цялостното ни климатично финансиране."

По-кратка версия на тази статия е публикувана първоначално в Cropped, двуседмичния бюлетин на Carbon Brief с обзор на новини за храни, земя и природа, на 15 юли 2026 г. Абонирайте се безплатно.