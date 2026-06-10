Преди да се появи този инструмент, прогнозите за пътя на движението им бяха обикновени линии и често не отразяваха реалната "алея" на вихрите

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Макар да е изглеждал екзотичен, когато се появи за първи път, но "конусът на несигурността" в прогнозите, използван от Националния център за урагани (NHC) към NOAA/NWS днес е позната част от подготовката за тропически циклони в щатите и териториите на САЩ.

За 2026 г. NHC е направил няколко ключови промени в стандартния си конус. Той тества и разширена версия на конуса - такава, която е станала възможна благодарение на нов начин на разбиране как и къде възникват грешките в прогнозите.

От дебюта си през 2002 г. конусът се превърна в това, което един автор от Университета в Маями нарече "според мнозина най-емблематичната графика [на центъра]", основен елемент от телевизионното отразяване и приложенията за времето.

Преди въвеждането на конуса картите на ураганите просто показваха линия, изобразяваща официалната многодневна прогноза за центъра на бурята, както се издаваше на всеки шест часа от NHC. Експертите призоваваха обществеността да не "се фокусира върху тънката линия", като имаха предвид, че пътят на урагана лесно може да се отклони от прогнозираната траектория и че въздействията обикновено се простират далеч отвъд този център.

Когато видите графиката с конуса, тази "тънка линия" може да се появи или не (NHC предоставя и двете версии), но самият конус допринесе значително за решаването на проблема с тънката линия.

Въпреки това, точно както въздействията на урагана не се ограничават само до една тясна линия, щетите от урагана не спират, когато той достигне сушата. Някои от най-тежките ураганни бедствия в САЩ през последните години са настъпили дълбоко във вътрешността на страната, включително унищожението, причинено от вятъра, на стойност милиарди долари в Джорджия по време на урагана "Майкъл" през 2018 г., както и катастрофалните, смъртоносни наводнения от урагана "Хелен" през 2024 г., които отнеха живота на повече от 100 души в и около западната част на Северна Каролина.

До миналата година графиките на NHC показваха само наблюдения и предупреждения по крайбрежието. От тази година ще се изобразява пълният обхват на наблюденията и предупрежденията във вътрешността на страната. В примера, показан на фиг. 1 по-долу, ревизираните графики ясно показват, че предупреждението за ураган за "Милтън" през 2024 г. обхващаше почти изцяло целия полуостров Флорида, включително района на Орландо.

Вижте новите "конуси на несигурност" за мощните урагани за сезона Снимка: Национален Ценррът за ураганите - NOAA

Друго подобрение, показано на фиг. 1, е добавянето на зона с напречни штрихи, за да се обозначат местата, които са както под наблюдение за ураган, така и под предупреждение за тропическа буря.

Това е важен начин да се покаже, че наличието на предупреждение за тропическа буря не означава, че непременно сте извън опасност от потенциални въздействия на нивото на ураган.