Към днешна дата сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5339,5 млн. куб м, което представлява 81,69% от общия им обем. Над 80% запълване отчитат 33 от общо 52 комплексни и значими язовира в страната, съобщава Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

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Със 100% запълване са - "Камчия", "Йовковци", "Асеновец", "Пчелина", а над 90% - язовирите "Среченска бара", "Христо Смирненски", "Тича", "Ясна поляна", "Боровица", "Студена", "Карагьол", "Сопот", "Домлян", "Тополница", "Ал. Стамболийски", "Белмекен", "Въча", "Кричим", "Кърджали" и "Ивайловград".

Преливат язовирите "Камчия", "Асеновец", "Йовковци", "Пчелина" и "Панчарево".

Заради високите завирени обеми дружествата са уведомени да предприемат своевременни действия за осигуряване на свободен обем в язовирите, които стопанисват, с оглед предпазване от вредното въздействие на водите, посочват от МОСВ.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология днес в Североизточна България, в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи, припомня екоминистерството. Това е началото на период от 2-3 дни със значителни по количество валежи, се казва още в информацията.

Министерството на околната среда и водите напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира, се уточнява в текста.

Към 27 април 2026 г. сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5141,6 млн. куб м, което е 78,67% от общия им обем и е приблизително 17% повече спрямо обема, отчетен към края на април 2025 г., съобщи тогава пресцентърът на Министерството на околната среда и водите.

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