Времето в планините е слънчево, но след обяд ще има гръмотевици
Духа слаб до умерен вятър, с температури от 13 до 18 градуса, следобед се очаква заоблачаване
Времето в планините е слънчево със слаб вятър, а следобед се очаква заоблачаване, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
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Температурите са от 13 до 18 градуса. В района на Стара планина духа умерен вятър, посочиха още от ПСС.
През изминалото денонощие от Планинската служба са оказали помощ на двама туристи – един в района на Бистрица след инцидент с АТВ, и един в района на Алеково езеро в Рила – с травма на глезена.
Сред акциите на планинските спасители бе и в Пирин, където в района на Кончето беше открито тялото на издирвана туристка.