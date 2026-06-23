Ядрена централа във Франция преустанови работа заради жегата
Френската АЕЦ Голфеш спря работа заради горещата вълна и екологични лимити за температурата на Гарон, като климатичните рискове растат за EDF
Атомна електроцентрала във Франция е била спряна снощи поради "екологични ограничения", свързани с горещата вълна, съобщи говорител, цитиран от Франс прес.
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АЕЦ "Голфеш" (Golfech), разположена в югозападната част на страната, разполага с два реактора с вода под налягане с мощност 1,3 гигавата и използва водите на река Гарон за охлаждане на реакторите си.
Единият реактор е бил спрян в 23:45 ч. (00:45 часа българско време) в понеделник като превантивна мярка заради очакваното повишаване на температурата на водите на Гарон до 28°C във вторник. Тъй като първият реактор е извън експлоатация заради планирана поддръжка още от май, централата на практика е напълно спряна.
Съгласно постановление от 2006 г. температурата на реката не трябва да надвишава 28°C след заустването (процес на освобождаване на води от определен обект или система в околната среда – бел.ред.) на водите от централата, за да бъдат защитени местните растителни и животински видове.
Всички 57 френски ядрени реактора трябва да бъдат охлаждани непрекъснато, поради което са разположени край морето или в близост до реки.
При силни горещини повишаването на температурата на речните води може да принуди националния енергиен оператор Е Де Еф (EDF) да намали или дори да спре производството си, за да не затопля допълнително водните течения.
Спиранията или ограниченията по екологични причини имат ограничено въздействие върху ядреното производство на Е Де Еф, като според оценките те водят до годишно намаление от около 0,3 на сто. В контекста на климатичните промени обаче и при липса на адаптационни мерки, този дял може да достигне средно 1,4 на сто до 2035 г. и 1,5 на сто до 2050 г.
Горещата вълна, която удари Франция, е накарала Е Де Еф да обмисли намаляване на производството и в други атомни електроцентрали, включително в АЕЦ "Бюже" (Bugey) в югоизточната част на страната.