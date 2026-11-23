За бурен вятър в планините и лоши условия за туризъм, съобщават ПСС
Планинската спасителна служба предупреждава за силен вятър, мъгли, снеговалежи и ниски температури, които влошават условията за туризъм в планините
Лоши са условията за туризъм в планините - бурен вятър по билата, мъгли по високите части, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
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