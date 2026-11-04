За пореден ден условията в планините не са подходящи за туризъм
Планинската спасителна служба предупреждава, че дъжд, сняг, мъгла, отрицателни температури и силен вятър правят туризма в планините неподходящ
Условията в планините не са подходящи за туризъм, на места времето е дъждовно, мъгливо и мокро. Температурите над 2000 метра са отрицателни. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
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В района на Централен Балкан вали сняг, а в по-ниските части - дъжд, на Боровец е мъгливо и вали слаб дъжд, добавиха от ПСС. Съоръженията по курортите не работят.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно облачно. Главно в масивите от Източна България и на места в Рила и Пирин ще продължи да вали почти през целия ден, по високите части валежите ще са от сняг. Ще духа умерен и силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.