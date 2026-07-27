Ще бъде и предимно сухо, почти без валежи в повечето райони

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Както dir.bg писа пръв още преди седмица, постепенно започва горещ период, който ще бъде и доста продължителен.

До края на днешния ден ще има променлива облачност, но краткотрайни превалявания ще има само на отдвелни места, главно около планините, извън тези райони това ще са изолирани явления. Ще бъде ветровито, със слаб до умерен, в низините - за кратко със силни пориви, западен вятър. по брега на морето - от юг-югоизток.

През нощта облачността ще намалява до ясно време. Ще духа слаб западен вятър. Температурите сутринта ще са от 15 до 21, на места по брега на морето до 23 градуса.

През деня утре ни очаква горещо време, с температури от 32 до 38 градуса, за София около 32-33. Ще се се развива незначителна купеста облачност, а вероятността за валежи е малка. Вятърът ще бъде слаб, от запад, по брега на морето до умерен от север-северозапад.

Утре над почти целия континент ще бъде слънчево и в по-голямата част - горещо. Най-високи температури ще имаме на Пиринеите и Балканите, като в Испания отново ще бележат стойности около 40 градуса. По-нормални летни температури ще има в централните райони - между 30 и 32-33 градуса, а хладно ще бъде на север и североизток, където ще има места с краткотрайни превалявания.

Най-студено в момента на планетата ни е в Антарктида, минус 56 градуса в станцията Восток. Това не е впечатляваща стойност за там, тъй като, защото там зимата е в разгара си. Най топло, с почти 50 градуса е в Алжир в град Хасси-Месауд.

У нас времето в следващите дни ще остава горещо, при това краят на започващите жеги не се вижда и през първата седмица на август.

В сряда ще бъде слънчево и горещо, с температури след обяд от 32 до около 37-38 градуса. Ще духа слаб вятър от североизток, по брега на морето - до умерен, от изток. Този морски бриз там ще държи температурите с няколко градуса по-ниски от тези във вътрешността на страната през повечето дни на тази седмица.

От четвъртък до края на седмицата остава горещо и предимно сухо, с утринни температури от 15 до около 20 градуса и следобедни от 33-34 до около 39 градуса.

Започващият днес-утре период на доста горещо време, макар без рекордни температури, ще бъде продължителен: Не се очертава промяна на времето и поне през първите 6-7 дни на месец август. В някои от тях на места в низините е възможно и да бъдат достигнати стойности до около 40 ℃.