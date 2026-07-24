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Столицата на Малта Валета остана без ток вчера, ден след като премиерът на страната Робърт Абела поднесе "безусловно" извинение за поредицата прекъсвания на електрозахранването в цялата държава през последните няколко дни, предаде Ройтерс.

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"Искам да се извиня на всички, които са били без ток през последните часове. Това извинение е безусловно", каза Абела вчера.

Малтийските жители на няколко населени места съобщиха, че са прекарали нощта без вентилатор или климатик. Според медиите прекъсването е засегнало и кабинета на министър-председателя, както и различни министерства и много предприятия. Ресторанти също казаха, че са били принудени да изхвърлят храна.

Заради прекъсването на електрозахранването за кратко беше прекъснат и съдебният процес срещу бизнесмен, обвинен в съучастие в убийството на журналистката Дафне Каруана Галиция , която беше убита при експлозията на бомба в колата ѝ през 2017 г.

Средиземноморският остров е към края на петдневна гореща вълна, при която температурите достигнаха 42 градуса. В събота беше отчетена и рекордната за юли температура от 43,3 градуса по Целзий.

Държавната енергийна компания "Енемалта" заяви, че прекъсванията на електрозахранването са били причинени от повреди в разпределителната мрежа, дължащи се на екстремните температури и рекордното търсене на електроенергия.

"Въпреки че сме направили много, предизвикателствата са големи. Последиците от климатичните промени се проявяват, а температурите постоянно се повишават и траят по-дълго", заяви Абела.

Опозиционната Националистическа партия призова семействата и бизнесът, засегнати от прекъсванията, да получат обезщетение за претърпените щети.

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