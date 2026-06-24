Властите в Париж днес затвориха по-рано за посетители Айфеловата кула и Лувъра заради историческата гореща вълна , обхванала Франция, предаде ДПА.

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Френската метеорологична служба "Метео Франс” издаде най-високия червен код за опасност заради горещото време в 58 департамента в страната.

Никакви посетители не бяха допускани в Айфеловата кула днес от обяд, а туристическата забележителност затвори още в 16 ч. местно време (17 ч. българско). Все още не е ясно дали работното време ще бъде намалено и през следващите дни.

Ръководството на Лувъра съобщи, че от утре до неделя най-големият национален музей на Франция ще затваря в 16 ч. местно време, вместо в 18 ч., тъй като историческата сграда не е проектирана за климатичните промени и горещините, които обхванаха някои райони в страната.

Температури от 39 градуса по Целзий се очакват утре в Париж, след като днес достигнаха близо 36 градуса.

Междувременно властите в Мон Сен Мишел в Нормандия посъветваха туристите да отложат посещенията си заради изключително големите горещини, съобщи днес "Франс Енфо”.

Температурите, достигащи до 37 градуса по тесните алеи на скалистия остров, правят условията много тежки за посетителите.

Извънредни екипи от служители на Червения кръст и гражданска защита са разположени на място, за да помагат на туристите, ако имат здравословни проблеми.

"Метео Франс” повиши степента на предупреждението си за опасност от горещо време в страната и за утре следобед.

Червен код за опасно високи температури е обявен в 58 области и утре, а оранжев - в 31.

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