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Днес бе въведено бедствено положение на териториите на сръбските общини Сомбор, Кула и Върбас, които се намират в автономната област Войводина (Северна Сърбия), предава сръбската редакция на Евронюз.

Нивото на Дунав

Беше посочено, че днес е регистриран историческият минимум на водното ниво на река Дунав от 127 сантиметра, което представлява сериозно предизвикателство за функционирането на хидросистемата Дунав-Тиса-Дунав, предимно за напоителните системи, селскостопанското производство и други потребители.

Отпуснати са 270 милиона динара (около 2 млн. и 300 хиляди евро) за прилагане на извънредни мерки и дейности за осигуряване на функционалността на река Дунав и нейния най-голям приток и важна плавателна артерия във Войводина - река Тиса.

Щабът за извънредни ситуации във Войводина ще продължи да следи обстановката на територията на областта и в съответствие със своите компетенции ще координира дейностите на всички институции с цел смекчаване на последиците от ситуацията, се казва в изявлението, цитирано от ТАНЮГ.

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