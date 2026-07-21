Има пожари, паднали дървета, свлачище, прекъсвания на ток и щети, активиран е BG-Alert в Благоевград

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Заради силна буря в Петрич, Сандански и Кресна са подадени множество сигнали за възникнали инциденти. Мълния причини голям пожар в петричкото село Ръждак . Огънят е обхванал голяма площ, каза за БТА началникът на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Петрич, главен инспектор Стоян Тилев. Точният ѝ размер ще бъде установен утре.

В петричкото село Рупите са подадени сигнали за паднали на пътното платно дървета. Екипи на Общинската администрация са съдействали за отстраняването им. От община Сандански съобщиха за нанесени материални щети. Оттам призоваха жителите и гостите на общината да бъдат изключително внимателни заради преминалата буря, вследствие на която има паднали клони, нанесени са локални материални щети и са регистрирани прекъсвания на електрозахранването в част от населените места. Паднали дървета е имало и в района на зеленчуковата борса край петричкото село Кърналово. Движението е било преустановено до разчистването на пътното платно, съобщиха още от пожарната в Петрич.

Пътуващи сигнализираха за свлачище в района на Кресненското дефиле, заради което временно е било преустановено преминаването на моторни превозни средства. Вследствие на силната буря е съборен и светофар в центъра на града.

Силен вятър и буря нанесоха материални щети и в Благоевград. Областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов активира системата за предупреждение на населението за опасност BG-Alert във връзка с възможна втора буря на територията на областта, съобщиха от областната администрация.