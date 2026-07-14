Затоплянето разширява лозята в Нидерландия, подобрява качеството и увеличава реколтите до 1,5 милиона бутилки, но горещите вълни будят тревога

162 Снимка: iStock by Getty Images

Нидерландското вино е в подем. Лозята в Нидерландия стават все повече, реколтите нарастват, а качеството на виното се подобрява. Това се дължи предимно на климата, тъй като температурите са по-високи, страната става все по-подходяща за лозарство, пише в обзор по темата информационният сайт "Ню".

"Наистина нещата се променят", казва собственикът на "Бетувс Вайндомейн" (Betuws Wijndomein) Дидерик Бекер. Той наблюдава последиците от по-топлото време всяка година в лозовите си насаждения. "Лозите цъфтят по-рано. По-рано това ставаше през юни, а сега понякога се случва още през май", допълва Бекер.

Този по-дълъг вегетационен период предлага възможности на нидерландските лозари. Гроздето има повече време да узрее, а някои сортове, които преди бяха трудни за отглеждане, се представят все по-добре. "Преди се засаждаха предимно сортове грозде, които понасят добре влажния климат", обяснява Стивън де Роо, основател на "НедерландеВайнбурен" (NederlandseWijnboeren) – платформа, която от години следи сектора. "Сега обаче се вижда, че и популярни сортове като шардоне и пино ноар се представят все по-добре тук", смята той.

Към момента в Нидерландия има около 220 комерсиални лозови масиви, които обхващат общо около 350 хектара насаждения, съобщи Нидерландската агенция за предприемачество към Министерството на икономиката. Нидерландският винен сектор отбелязва стабилен растеж от години. Според данни на Търговската камара през последните години новосъздадените винарски предприятия са повече от тези, които са престанали да съществуват, включително и в провинции, където преди това не е имало лозари.

Благодарение на топлото, сухото и слънчево лято миналата година нидерландските винари са произвели над 1,5 милиона бутилки вино, което е представлявало втората по големина реколта в историята на страната и почти два пъти повече от предходната година.

Прекалената топлина също не е добра за гроздето

Според Бекер топлото лято не значи автоматично добро лято за сектора на винопроизводство. "Не важи принципът "колкото по-горещо, толкова по-добре". Гроздето вирее най-добре в умерена среда. Температура около 27–28 градуса, с много слънце и от време на време дъждове, всъщност е идеална. При температури от 30 до 35 градуса за гроздето вече става прекалено топло, изтъква той. Тази година през юли в Нидерландия имаше подобна гореща вълна. За тази седмица температурите се очаква да надминат 30 градуса на много места в страната.

И в утвърдените лозарски райони в Южна Европа климатичните промени вече са важна тема, тъй като горещините и сушата променят тамошните условия за винопроизводителите. "Характерните вина от определени райони се променят", казва Бекер. "Затова лозарите, например във Франция, търсят други сортове грозде и технически решения".

За нидерландските лозари по-топлият климат засега оказва предимно положително въздействие. "Като цяло Нидерландия става по-подходяща за отглеждане на грозде", посочва Бекер, според когото "това означава също, че понякога правим други избори: кои сортове грозде да засадим и какви видове вино да произвеждаме".

Нидерландия е особено важен пазар за френското вино, сочат данни на нидерландската статистика. Общо 15 процента от френското вино, изнасяно за страни от ЕС, бива доставяно за Нидерландия, което прави страната третата по важност дестинация за френското вино в рамките на Евросъюза, след Германия и Белгия, според статистически данни от април тази година.