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Климатичните преговори в Бон завършиха със застой по въпросите за адаптацията и намаляването на емисиите, предават медии.

Шефът на ООН по въпросите на климата Саймън Стийл "изрази разочарование" и "осъди" правителствата за това, че "подбират" ангажиментите, които вече са поели, и "чакат другите да направят първата крачка" при закриването на преговорите на ООН по климата в Бон вчера, съобщава Climate Home News.

Медията отбелязва, че двуседмичната среща беше "раздирана от спорове относно финансирането и науката" и в крайна сметка не успя да постигне споразумение, което би балансирало исканията на развиващите се страни за гаранции за финансиране, което да им помогне да се адаптират към въздействията на климатичните промени, с желанието на по-богатите държави да продължат работата по намаляването на емисиите в съответствие с научните данни.

Bloomberg отразява коментарите на Стийл по време на заключителното пленарно заседание, където той заяви: "Забелязахме познатата тенденция към "първо ти"-изъм: групи, които отказват да поемат ангажименти или да позволят процесът да продължи, освен ако другите не направят първата крачка. Това е рецепта за застой."

Изданието добавя, че "липсата на напредък" по въпроса за финансирането на мерките срещу климатичните промени в Бон рискува да "забави потока" на средства към развиващите се страни в момент, когато другите източници на инвестиции за климата и помощ за развитие "се свиват".

Politico отбелязва, че срещата на върха се провежда в момент, когато страните осъзнават, че отговорът на въпроса как да се постигнат климатичните цели "няма да бъде намерен в преговорните зали на ООН, където всяко решение по въпросите на климата, колкото и малко да е то, изисква консенсус на всички присъстващи държави".