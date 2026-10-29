"Зелен" атом срещу климатичната катастрофа: Делът на атомната енергия ще се утрои до 2060 година
Повече от 60 нови реактора са в процес на строителство
Ядрената енергетика може да се увеличи повече от три пъти до 2060 г., твърди агенция на ООН
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Рафаел Гроси, директор на Международната агенция за атомна енергия към ООН, заявява в годишния доклад на организацията, че очаква използването на ядрена енергия "да се утрои до 2060 г." и, според Асошиейтед Прес, това ще бъде обусловено от електрификацията, центровете за данни, задвижвани от изкуствен интелект, и "нуждата на технологичните компании от надеждна, безвъглеродна енергия".
Гроси е цитиран да казва: "През 2025 г. над 400 действащи реактора в повече от 30 държави произведоха 10 % от световната електроенергия и една четвърт от нисковъглеродната електроенергия.
Повече от 60 нови реактора са в процес на строителство, а прогнозите за бъдещия ядрен капацитет са се променили драстично в посока нагоре."