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Жълт код за интензивни валежи е обявен за днес в 11 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта на института.

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Предупреждението е в сила за областите София – област, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Кърджали, Хасково, Търговище, Разград и Шумен.

Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието – временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици, съобщиха от НИМХ.

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