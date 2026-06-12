За Видин, Монтана и Враца в сила е и код за силен вятър

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Жълт предупредителен код за интензивни валежи е обявен за 23 области в страната. За Видин, Монтана и Враца в сила е и жълт код за силен вятър.

Според прогнозата на НИМХ днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.

В Централна и Източна България, както и в планинските райони количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен; в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма - силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20° и 25°, в София - около 19°.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Значителни ще са валежите в централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Атмосферното налягане е около средното за месеца, ще се повишава.