Жълт код за силен вятър е обявен в 9 области
Той е в сила за областите Бургас, Видин, Враца, Кърджали, Монтана, София-град, София област, Хасково и Ямбол.
Жълт код за силен вятър е обявен в девет области в страната, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.
Предупредителният жълт код е в сила за областите Бургас, Видин, Враца, Кърджали, Монтана, София-град, София област, Хасково и Ямбол.
Според прогнозата за времето днес вятърът от юг-югозапад се усили, на места в Източна България и северно от планините ще бъде силен. Облачността над страната ще бъде значителна, на места в равнините до обяд ще бъде мъгливо.
Валежи от дъжд ще има главно в северозападната половина от страната, в Северна България ще има и гръмотевична дейност, а в отделни северозападните райони количествата ще са значителни.
Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 14° и 19°, в София - около 16°.