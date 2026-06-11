Няколкодневният по-стабилен и слънчев за много райони на страната период приключва. До края на днешния ден на много места в западната половина на страната ще има гръмотевични бури и локални градушки. Температурите ще са от 23-24 до 32 градуса. Отначало в западната част на Дунавската равнина ще се появи и усили вятър от запад-северозапад.

Още по темата

НИМХ е обявила жълт код за интензивни валежи в голяма част от западните  и част от централните райони на България за днес. Предупреждението важи и за столицата.

До около полунощ краткотрайни валежи и гръмотевици ще има на места в западните и централни части на страната, а сутринта - и на изток. В Дунавската равнина ще се усилва вятърът от северозапад, който ще бъде умерен и силен. Минималните температури ще са от 12 до 17 градуса.

Ще бъде много ветровито, особено в Дунавската равнина. НИМХ е обявила жълт код за по-голямата част от страната без Черноморието и централните западни райони. На изток и юг предупреждението е за валежи, а в западната половина на Дунавската равнина - за силен вятър. 

Утре през деня валежи и гръмотевици ще има на места в източната половина на страната и най-вече около планините на юг. В района на Сакар и Рило-Родопската област са възможни интензивни валежи с гръмотевици и локални градушки. Ще бъде хладно, в сравнение с последните дни. Температурите ще са от 20 до около 25-26, но по някои високи полета и в местата с валежи е възможно да остават и малко под 20.

В Европа слънчево и топло, с температури около и над 30 градуса остава по Средиземноморието и в Европейска Русия. По-хладно и променливо е на запад и в централните и северни райони. На Балканите в северната част на полуострова преминава атмосферен фронт, ветровито е и по-хладно. 

През почивните дни у нас атмосферата ще се стабилизира, а температурите ще тръгнат нагоре, особено през втория ден. Ще бъде слънчево, с почва на купеста облачност без значително вертикално развитие и кратки превалявания ще има само на изолирани места главно в планините. В събота дневните температури ще са от 20-21 до 27 градуса, а в неделя ще се повишат още и ще влязат в рамките на нормалните за юни - около, на места в низините малко над 30 градуса. 

Минималните стойности ще са от 10 до около 15 градуса.

В понеделник съществена промяна на времето няма да настъпи: Остава топло, с нормални юнски температури, предимно слънчево и почти без валежи. 

ИЗБРАНО
В ЕС обсъждат отнемане на правомощията на дипломат №1 Кая Калас заради неефективност Днес
В ЕС обсъждат отнемане на правомощията на дипломат №1 Кая Калас заради неефективност
21995
Гореща надпревара в балния сезон. Конкурсът "Най-красива абитуриентка" e в разгара си! Лайф
Гореща надпревара в балния сезон. Конкурсът "Най-красива абитуриентка" e в разгара си!
38489
Шакира накара "Ацтека" да танцува. Зрелище вдигна завесата на Мондиал 2026 (Галерия) Корнер
Шакира накара "Ацтека" да танцува. Зрелище вдигна завесата на Мондиал 2026 (Галерия)
32748
Първата българска възпоменателна монета от 2 евро е спряна заради възражения на страна от ЕС Бизнес
Първата българска възпоменателна монета от 2 евро е спряна заради възражения на страна от ЕС
29379
Otto Aerospace напредва с футуристичен бизнес джет без прозорци IT
Otto Aerospace напредва с футуристичен бизнес джет без прозорци
5485
Мраморен торс беше открит при археологическите разкопки на Хераклея Синтика Impressio
Мраморен торс беше открит при археологическите разкопки на Хераклея Синтика
10035
Градските диктатори на тенденции: Как BYD Seal променя правилата на играта URBN
Градските диктатори на тенденции: Как BYD Seal променя правилата на играта
22272
Изгражда се нов граничен пункт между България и Сърбия Trip
Изгражда се нов граничен пункт между България и Сърбия
7720
Печено пиле с пресни картофи, зелени маслини и лимон Вкусотии
Печено пиле с пресни картофи, зелени маслини и лимон
1521
Астролог посочи 3-те мъжки зодии, на които за всичко винаги е виновна жената Zodiac
Астролог посочи 3-те мъжки зодии, на които за всичко винаги е виновна жената
2065