Утре явленията ще се разпространят и на юг и изток, ще захладнее чувствително

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Няколкодневният по-стабилен и слънчев за много райони на страната период приключва. До края на днешния ден на много места в западната половина на страната ще има гръмотевични бури и локални градушки. Температурите ще са от 23-24 до 32 градуса. Отначало в западната част на Дунавската равнина ще се появи и усили вятър от запад-северозапад.

НИМХ е обявила жълт код за интензивни валежи в голяма част от западните и част от централните райони на България за днес. Предупреждението важи и за столицата.

До около полунощ краткотрайни валежи и гръмотевици ще има на места в западните и централни части на страната, а сутринта - и на изток. В Дунавската равнина ще се усилва вятърът от северозапад, който ще бъде умерен и силен. Минималните температури ще са от 12 до 17 градуса.

Ще бъде много ветровито, особено в Дунавската равнина. НИМХ е обявила жълт код за по-голямата част от страната без Черноморието и централните западни райони. На изток и юг предупреждението е за валежи, а в западната половина на Дунавската равнина - за силен вятър.

Утре през деня валежи и гръмотевици ще има на места в източната половина на страната и най-вече около планините на юг. В района на Сакар и Рило-Родопската област са възможни интензивни валежи с гръмотевици и локални градушки. Ще бъде хладно, в сравнение с последните дни. Температурите ще са от 20 до около 25-26, но по някои високи полета и в местата с валежи е възможно да остават и малко под 20.

В Европа слънчево и топло, с температури около и над 30 градуса остава по Средиземноморието и в Европейска Русия. По-хладно и променливо е на запад и в централните и северни райони. На Балканите в северната част на полуострова преминава атмосферен фронт, ветровито е и по-хладно.

През почивните дни у нас атмосферата ще се стабилизира, а температурите ще тръгнат нагоре, особено през втория ден. Ще бъде слънчево, с почва на купеста облачност без значително вертикално развитие и кратки превалявания ще има само на изолирани места главно в планините. В събота дневните температури ще са от 20-21 до 27 градуса, а в неделя ще се повишат още и ще влязат в рамките на нормалните за юни - около, на места в низините малко над 30 градуса.

Минималните стойности ще са от 10 до около 15 градуса.

В понеделник съществена промяна на времето няма да настъпи: Остава топло, с нормални юнски температури, предимно слънчево и почти без валежи.