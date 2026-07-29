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Нов научен анализ установи, че "екстремната жега, усилвана от климатичната криза, изсушава Европа през лятото и засилва сушата, която засяга континента", съобщава "Гардиън".

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Добавя се, че рекордните вълни на жега са довели до изпаряване на водата от реки, езера, почви и растения при условия, чиято вероятност е "80 пъти по-висока в Западна Европа и 40 пъти по-висока в Източна Европа поради глобалното затопляне".

"Файненшъл Таймс" съобщава, че континентът е претърпял "внезапна суша" вследствие на неотдавнашните вълни на жега, които са предизвикали "атмосферна жажда", според проучването на групата "World Weather Attribution".

"Ройтерс" цитира Сара Кю, климатолог от Кралската метеорологична служба на Нидерландия: "Екстремната жега се превръща в основен фактор за сушата на нашия континент.

Наблюдаваме как водните запаси се изпаряват от почвите и реките ни по-бързо, отколкото би било в свят без климатични промени, превръщайки периодите на засушаване, които биха били управляеми, в тежки суши."

 

 

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