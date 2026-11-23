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Времето остава доста динамично в следващите дни, но понижението на температурите ще продължи, като най-значителният ход надолу ще бъде в края на тази седмица.

Днес и утре ще бъде много ветровито. Със силен и бурен вятър от северозапад ще нахлува студен въздух. В северозападните райони още към 9 часа вятърът се появи и усили до силен, с пориви до около 100 километра в час. В следващите часове той ще достига все по-източни райони и в Дунавската равнина и Тракия той ще бъде силен и бурен. Превалявания, на места на югоизток с гръмотевици, ще има в югозападните и югоизточните райони. Температурите след обяд ще са от 5-7 градуса на запад и северозапад до все още около 20 в югоизточните райони.

През нощта и утре остава доста ветровито. В нощните часове вятърът в низините ще е умерен и силен. Въпреки ветровитото време, минималните температури ще бъдат ниски, заради параметрите на въздушната маса, която в момента навлиза и до довечера ще обхване цялата страна. На 1400-1500 метра височина температурата и достига до около минус 6 градуса, което е с 7-8 градуса под обичайното за периода. След полунощ облачността ще намалее навсякъде и по изгрев ще бъде почти ясно, с минимални температури от около минус 4 градуса на запад и югозапад до 1-2 над нулата в низините.

През деня ще бъде ветровито, с умерен и силен вятър от запад-северозапад. Слънчево, с поява на облаци над Североизточна България, като там не е изключено да превали слабо и за кратко. Дневните температури ще бъдат от 3 до 9 градуса.

Вятърът ще стихва през нощта срещу сряда, като до сутринта ще стихне навсякъде, освен в североизточните райони, където ще се ориентира от запад-югозапад. Минималните температури в сряда сутринта ще са от около минус 5-6 до нула градуса, по брега на морето на места до плюс 3.

В сряда през деня вятърът в планините и на изток за кратко ще се ориентира от юг и дневните температури слабо ще се повишат - от 7 до 12-13 градуса. Облачността ще се увеличава от запад, но отначало ще е средна и висока. Вплътняването и снижаването и ще започне привечер, като над северозападните райони ще завали дъжд, както и валежи в смесена фаза - по високите части на региона са възможни леден дъжд и поледица. Прогнозите на моделите сочат определена вероятност за подобни опасни явления в този регион от няколко дни, така че пътуващите там да бъдат внимателни, най-вече във вечерните часове на сряда срещу четвъртък.

В четвъртък минималните температури ще са от нула до 5 градуса, по брега на морето до 8-9. В Дунавската равнина през деня ще духа слаб вятър от изток-североизток, а в Добруджа и високите места на юг - от южната четвърт. През деня ще има значителна облачност, на места от северозапад на югоизток ще превали дъжд. Температурите след обяд ще бъдат от 3 до 5 на запад и северозапад и до 13-14 в югоизточните райони.

В петък ще бъде облачно и дъждовно. Минималните температури ще бъдат от около 1-2 в крайния Северозапад до 9-10 в югоизточните части. След обяд в северозападните райони валежите ще спрат, но на югоизток ще превалява, възможни са и гръмотевици. Дневните температури ще бъдат все така в широк диапазон: От около 5-7 на запад и северозапад до 12-14 в югоизточните райони.

В този период на седмицата задоволителният "консенсус" между различните модели приключва и за събота и неделя се появява разнобой в прогнозите им. Тук не става дума за добри или лоши модели, а за хаотичността в атмосферата. която е физически обусловена и никой ИИ или суперкомпютър не е в състояние да посочи конкретен вариант от хилядите такива възможни, когато става дума за гранични състояния, каквото ще бъде разположението на баричните образувания и въздуната маса на и около полуострова ни, особено ако сложим на везната и релефа.

Но все пак, ето най-общо най-вероятния развой на събитията за събота и неделя към момента.

Застудяването е сигурно, но не е ясна траекторията на средиземноморския циклон, който ще донесе валежите в събота и неделя.

В събота ще се появи и усилва вятър от североизток. Температурите сутринта ще са от нула до 5 градуса, но през деня дневен ход ще липсва, а на места в Предбалкана и на североизток той ще е отрицателен: Следобедните температури ще се понижат спрямо утринните и на север те ще са около нулата, до все още 5-7 в югоизточните и южни райони. Дъждът навсякъде, освен в южните и югоизточни части с голяма вероятност ще преминава в сняг и по райони ще се образува и снежна покривка. Повече конкретика по тези параметри очаквайте в следващите ни прогнози. Във всеки случай в планините и полупланинските райони на север валежите ще бъдат придружени и от умерен и силен вятър и от това вероятно ще последва и обледеняване при смяна на фазата на валежите, и навявания след преминаването им в сняг.

В неделя ще бъде студено, с вероятност за ледени дни в някои части - отрицателни ще остават и дневните температури.

В местата със снежна покривка чувствително ще се понижат и минималните температури в дните след процеса.