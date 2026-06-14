Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София - около 26°.

По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 24° и 28°. Температурата на морската вода е от 15°-16° по Северното Черноморие, до 20°-22° по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по високите върхове - и силен, северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.

В понеделник ще преобладава слънчево време. След обяд в североизточните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд, ще прегърми. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 28° и 33°.

През нощта срещу вторник и във вторник, с усилване на вятъра от северозапад, ще премине бързо атмосферно смущение. Ще се развие купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Дневните температури слабо ще се понижат.

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