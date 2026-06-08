През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Времето ще бъде почти тихо. След полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, ще се понижи и ще се доближи до средното.

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Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над планините и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27° и 32°, по Черноморието – между 22° и 26°, а в София – около 28°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. След обяд временни увеличения на облачността ще има главно над северното крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

В средата на седмицата преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност – в сряда главно над планинските и североизточните райони, а в четвъртък на повече места и по-интензивни в западната половина от страната, където ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В четвъртък се повишава вероятността за градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28° и 33°. (НИМХ)

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