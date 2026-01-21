Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори

407 Снимка: БТА

Шофьорите, които ще пътуват днес и в следващите дни, да тръгват подготвени за зимни условия, предупредиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Прогнозата на метеоролозите е за снеговалежи в планинските райони, а в областите Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали снегът ще преминава в дъжд. Ще има условия за заледяване и хлъзгавост, като в тези области е определен жълт код за опасно време заради възможни поледици, съобщиха от АПИ.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

От АПИ посочват, че е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Днес, със затоплянето и с преноса на топъл въздух от юг, ще има валежи, каза за БТА главен асистент д-р Красимир Стоев - синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Това ще е свързано с циклон, който се формира в Средиземно море. Валежите ще започнат от сняг, но заради навлизането на топъл въздух ще преминават и в дъжд, като особено в Горнотракийската низина утре ще има условия за поледици. В София утре се очаква да вали сняг, каза Стоев.