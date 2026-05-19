Снимка: БТА
Ясно и тихо е на повечето места в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Мъгла има по билото в Централния Балкан, сняг над 2000 метра
0 20 Снимка: БТА
Ясно и тихо е времето на повечето места в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст. В район Централен Балкан по билото има мъгла. Като цяло топло време, температурите към 8:00 ч. сутринта са били между 5-8 градуса, добавиха от ПСС.
В алпийския пояс все още има сняг - над 2000 м, уточниха спасителите.
През изминалото денонощие не е имало регистрирани инциденти с туристи.
ИЗБРАНО