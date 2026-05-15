Стабилизация на атмосферата няма да настъпи и през цялата следваща седмица

В следващите 7-8 дни времето ще бъде неустойчиво, като само по райони и преди обед в някои от тях ще бъде по-спокойно и слънчево.

До края на днешния ден облачността ще бъде променлива, временно намаляваща и до незначителна. Краткотрайни валежи в часовете до около обед са възможни около Стара планина и масивите на юг и югозапад. Привечер валежи и гръмотевици се очакват в северозападните и някои западни райони. Дневните температури ще достигнат 19 до около 23-24 градуса. По високите места ще духа слаб вятър от южната четвърт.

Преди полунощ краткотрайни валежи с гръмотевици все още са възможни на отделни места в северозападните райони. След това над цялата страна ще се установи ясно време. Минималните температури в началото на съботния ден ще са 7 до 11-12 градуса.

В съботния ден атмосферата над страната ще бъде неустойчива. На много места ще има валежи, гръмотевични бури и локални градушки. Дневните температури ще достигнат 21 до 27 градуса, но в местата с интензивни явления ще остават по-ниски. Ще духа до умерен вятър от югоизток.

През нощта срещу неделя и в неделя вятърът - умерен, в низините на моменти - силен, ще се ориентира от северозапад и ще започне да нахлува студен въздух. Неделният ден ще започне с температури от 8 до 13 градуса. През нощта и преди обяд значителни валежи и гръмотевици ще има около Стара планина и на изток, като на места по брега на морето валежите ще бъдат интензивни. След обяд явленията постепенно ще отслабват в повечето места. Дневните температури ще са от 13-15 градуса по високите котловини и на североизток до около 20-22 в някои южни райони.

В понеделник минималните температури ще са от 6 до 11, а дневните от 18 до 24 градуса. Вятърът от запад-северозапад ще бъде слаб до умерен. Над западните и централни райони облачността ще бъде незначителна, само на изолирани места в планините са възможни краткотрайни превалявания. Дъжд и гръмотевици ще има на повече места на изток и по Черноморието.

Във вторник валежи и гръмотевици ще има в планините и полупланинските райони и по Черноморието, както по бреговата ивица и на 40-50 километра към вътрешността от нея. В ниските части на Дунавската равнина и Тракия вероятността е по-малка. Минималните температури ще са от около 8 до 12 градуса в повечето места, а дневните - в интервала от около 20 до 25, в местата с повече локални валежи и облаци - по-ниски.

В сряда и четвъртък над по-голямата част от страната ще бъде много неустойчиво, с валежи и гръмотевици, гръмотевични бури и локални градушки. Температурите в сряда ще се повишат още малко и ще достигат 20-22 до около 27 градуса, а в четвъртък ще се понижат.

Без изгледи за стабилизация на времето сочат прогнозните сценарии и за времето до края на следващата седмица. Минималните температури остават около и над 10, а дневните - около 20, в някои дни до 23-25 градуса на места в низините.