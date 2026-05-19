"Подранили" горски пожари в Калифорния заплашват предградия на Лос Анджелис
Пожар край Лос Анджелис се разраства опасно бързо, заплашва сгради и инфраструктура, наложи евакуации и мащабна мобилизация на пожарникари
Пожар избухна днес в предградията на Лос Анджелис и "напредва опасно бързо", което накара пожарникарите да разпоредят евакуация на няколко населени района, съобщи противопожарната служба на щата Калифорния, цитирана от Франс прес.
Пожарът избухна малко след 10:50 ч. местно време в Сими Вали - предградие, разположено на около 60 километра северозападно от Лос Анджелис, в което живеят над 100 000 души.
Пожарът "напредва опасно бързо и заплашва сгради и инфраструктура", посочват службите, като уточняват, че са мобилизирали 200 пожарникари, три самолета за гасене на пожари и шест хеликоптера, за да го потушат.
Издадени са заповеди за евакуация за четири зони в Сими Вали, допълват от противопожарната служба.
Малка част от град Таузънд Оукс, в непосредствено съседство, е обект на "предупреждение за опасност" на този етап.