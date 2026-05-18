Интензивни ще бъдат явленията в страната в някои райони през втората половина на тази седмица

До края на тази седмица и, вероятно, началото на следващата, не очаквайте трайно стабилизиране на времето у нас.

Днес над страната ще има променлива, в низините намаляваща по-късно до незначителна облачност. Купести облаци ще се развиват около планините, но и там само на отделни места ще превали за кратко - явленията няма да са интензивни и масови.

Ще бъде все още ветровито, особено в Дунавската равнина с до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в страната ще достигнат 18 до 23 градуса.

През нощта ще бъде ясно, със средна и висока облачност над западната половина на страната. Вятърът от запад-югозапад ще бъде слаб. Минималните температури ще са от 7 до 12 градуса в повечето места.

През деня ще има значителна, но в повечето места - висока и средна облачност. Купести облаци ще се развиват главно около планините на юг и в Добруджа - там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Над по-голямата част от Дунавската равнина вероятността за подобни явления е малка. Дневните температури в страната ще бъдат от 18 до 24 градуса. Вятърът ще бъде слаб от запад-северозапад.

Утре на континента ще има доста любопитно разпределение на температурите. На Пиринеите се установява слънчево и топло време, но най-топлата столица ще бъде Москва с почти 30 градуса след обяд. В Западна и Северна Европа ще бъде по-хладно, на места с превалявания от дъжд. Затопля се и на Балканите, макар че тук ще има райони с краткотрайни валежи и малко повече облаци в следобедните часове.

В нашата страна в сряда и четвъртък атмосферата отново ще бъде нестабилна и на много места в източните, централни райони и около планините ще има следобедни валежи с гръмотевици. Интензивни и с вероятност за локални градушки ще са те в някои централни и източни части. Дневните температури ще се повишат и в повечето места ще бъдат от 20 до около 26 градуса, главно през втория ден на местата с интензивни явления - малко по-ниски.

Без съществена промяна на температурите, но като цяло достатъчно нестабилно ще остане времето и от петък до края на седмицата. Минималните температури ще бъдат около и над 10 градуса,а дневните - от около 20 до 25-27 градуса. С различен интензитет по места и дни, над повечето райони на страната около и след обяд ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, ще има валежи с гръмотевици, гръмотевични бури и опасност от локални градушки.

Предварителните, все още несигурни прогнози, очакват начало на стабилизация на атмосферата едва към средата на следващата седмица, в последните дни на месеца, но за това трябва да следите прогнозите ни в следващите дни с наближаването на тези срокове.