Очакват се интензивни валежи с гръмотевици и силен северозападен вятър, има риск от градушки

Жълт код за интензивни валежи в Източна България и за силен вятър издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ), се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

В Източна България днес ще има краткотрайни, на места временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Очакваните количества на валежите ще са до 20-35 литра на квадратен метър. Ще духа вятър от север-северозапад със средна скорост от 14-19 метра в секунда и с пориви до 24 метра в секунда.

Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източните и централните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици.

Преди обяд в Западна България ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и там ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки.

Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, за София - около 22 градуса, информират от НИМХ.