Пакистанският министър на климатичните промени Мусадик Малик заяви пред Световния градски форум, който се провежда в Баку , че изменението на климата вече не е просто екологично предизвикателство, а криза на справедливостта, която непропорционално засяга бедните и уязвими общности, предаде пакистанската новинарска агенция АПП.

Малик обрисува мрачна картина на неравенството, климатичната уязвимост и неподходящите жилища, предупреждавайки, че милиони пакистанци затъват все по-дълбоко в бедност поради наводнения, горещи вълни и разрушена градска инфраструктура.

Бедствията вкарват уязвими семейства в циклична бедност и са необходими поколения, за да могат те да се измъкнат, посочи той.

Министърът призова за спешни международни действия и заяви, че жилищната криза, пред която са изправени развиващите се страни, трябва да се разглежда през призмата на справедливостта, а не на благотворителността.

"Това не е жилищна криза, това е криза на справедливостта", каза той пред делегатите на форума.

Министърът каза, че бързо нарастващото градско население в Пакистан е все повече изложено на климатични сътресения, като близо половината от 240-те милиона души в страната сега живеят в градовете. От тях около 55 милиона живеят в бедняшки квартали с неподходящи жилища и разпадаща се градска инфраструктура.

"Бедняшките квартали не са категория на политиката. Бедняшките квартали са категория на живота. В тези квартали живеят реални хора", заяви Малик.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АПП)

