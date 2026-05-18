Възможни са рекордни глобални температури, тъй като вероятността за "супер Ел Ниньо" нараства, съобщава BBC News

 Според BBC News новите прогнози сочат с все по-голяма увереност, че развиващото се климатично явление "Ел Ниньо" в тропическия Тихи океан "може да се превърне в едно от най-силните, регистрирани досега, като се предупреждава за рекордни глобални температури и огромни хуманитарни последици".

Медията добавя, че според най-новите прогнози на Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA) в САЩ Ел Ниньо вероятно ще започне в рамките на месеца.

Американските синоптици виждат 82% вероятност Ел Ниньо да се развие през май-юли 2026 г. Агенцията отбелязва, че явлението увеличава вероятността от наводнения и суша, "което може да се отрази на реколтата".

Колумнистът Алън Бийти подчертава, че "проблемът, независимо дали има Ел Ниньо или не, е, че войната на Доналд Тръмп с Иран, в допълнение към несигурността, свързана с климатичните промени, е направила глобалните запаси от храна по-уязвими, отколкото са били от десетилетия".

 

 

