Опасно ли е излъчването от вятърните турбини за човешкото здраве?
Краткият отговор е: Не, пише експертът Сю Бин Парк в сайта skepticalscience.com.
Електромагнитните полета (ЕМП), генерирани от вятърните турбини, са значително под международните граници за безопасност на експозицията.
Вятърните турбини генерират ЕМП главно чрез своето електрическо оборудване. Многобройни проучвания са установили, че тяхната интензивност е по-ниска от ежедневната експозиция на много обичайни домакински уреди, като микровълнови печки и прахосмукачки.
При проучване на място в канадски вятърен парк средните магнитни полета в основата на работещите турбини са били около 0,1 микротесла (µT) и са спадали до фонови нива в радиус от 2 метра.
Турбините при условия на силен и слаб вятър са излъчвали равностойни нива на радиация. Друго проучване от 2020 г. установи, че вятърните турбини генерират под 0,1 µT на разстояние от 4 метра.
За сравнение, електрическият отварач за консерви измерва около 60 µT на 15 см, но 0,2 µT на 1,2 м. Международните насоки определят референтно ниво на безопасност от 100 µT при 50 Hz, което е далеч над измерените при полевите проучвания стойности за турбините.