Общо 20 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Министерството на вътрешните работи (МВР). В страната са станали 15 тежки пътнотранспортни произшествия.

В София са регистрирани 26 леки пътни инцидента и два тежки, при които са пострадали четирима души.

От началото на месеца в страната са станали 356 катастрофи, при които са загинали 26 души, а 429 са ранени.

От началото на годината са регистрирани 2069 инцидента на пътя, при които са загинали 153 души, а 2567 са ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите – 131 души през същия период на 2025 г., се отчитат с 22 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

