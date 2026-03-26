Според медии това е прехвърляне на пари на данъкоплатците към чуждестранна компания с цел увеличаване на производството на изкопаеми горива

САЩ ще платят на Total 1 млрд. долара, за да преминат от вятърна енергия към разработване на нефт и газ

Администрацията на Тръмп ще плати на френския енергиен гигант TotalEnergies почти 1 млрд. долара, за да "се оттегли от морската вятърна енергия в САЩ и вместо това да инвестира в добив на нефт и газ, като се опитва да увеличи доставките на изкопаеми горива", пише Financial Times.

Вестникът обяснява, че на компанията ще бъдат възстановени разходите от 928 млн. долара за два офшорни вятърни концесионни договора "в замяна на това компанията да анулира договорите и вместо това да похарчи парите за добив на нефт и газ" в САЩ.

Associated Press съобщава: "Екологични групи осъдиха сделката като алтернативен начин за блокиране на вятърни проекти, като една от групите я нарече "подкуп за милиарди долари", за да унищожи чистата енергия."

"Ню Йорк Таймс" добавя: "Сделката представлява извънредно прехвърляне на пари на данъкоплатците към чуждестранна компания с цел увеличаване на производството на изкопаеми горива, основен фактор за климатичните промени, като същевременно се ограничава морската вятърна енергия."