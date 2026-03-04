Условията за туризъм в планините са добри, информираха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

От ПСС уточниха, че в планините времето е слънчево, ясно и тихо. За изминалото денонощие не са регистрирани инциденти.

По данни от прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) през по-голямата част от деня в планините ще преобладава слънчево време.

Следобед над масивите в Западна България се очаква увеличение на високата и средната облачност.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 8°, а на 2000 метра около 4°.

