През последните 24 часа делът на електроенергията, произведена от вятърни централи в Европа, достига 12,9 процента, показват данните в днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Още по темата

Наземните вятърни турбини са осигурили 12 процента от общото производство на електроенергия, или 947 гигаватчаса, а морските вятърни паркове са допринесли с 0,9 процента, равняващи се на 76 гигаватчаса.

С най-висок дял на вятърната енергия в електроенергийния микс за изминалото денонощие са Литва с 79,1 процента, Швеция с 60,2 процента и Финландия с 31,2 процента. За България този показател е 1,1 процента.

Справката отчита още, че най-големи количества електроенергия от вятър са произведени в Швеция, 246,9 гигаватчаса, в Испания, 163,5 гигаватчаса, и в Германия, 132,6 гигаватчаса. В България произведената електроенергия от вятър е 1,1 гигаватчаса.

ИЗБРАНО
Радостин Василев и Благой Георгиев се прибраха от Дубай (снимки) Днес
Радостин Василев и Благой Георгиев се прибраха от Дубай (снимки)
70442
Малко момиченце живеещо в огромна мизерия грабва сърцата на зрителите на "Бригада Нов дом“ Лайф
Малко момиченце живеещо в огромна мизерия грабва сърцата на зрителите на "Бригада Нов дом“
9404
"Никога не предаде ЦСКА и приятелите си". Стотици се простиха с легендата Джони Велинов Корнер
"Никога не предаде ЦСКА и приятелите си". Стотици се простиха с легендата Джони Велинов
24367
Адемов: Всички пенсии ще бъдат увеличени от 1 юли Бизнес
Адемов: Всички пенсии ще бъдат увеличени от 1 юли
8554
Бюджетният iPhone 17e е тук. Колко струва в България? IT
Бюджетният iPhone 17e е тук. Колко струва в България?
1543
Проф. Петър Стоянович възражда уникален исторически източник за войната от 1877-1878 г. Impressio
Проф. Петър Стоянович възражда уникален исторически източник за войната от 1877-1878 г.
789
Заради отменени резервации от Израел и Близкия изток в Банско искат помощ от държавата Trip
Заради отменени резервации от Израел и Близкия изток в Банско искат помощ от държавата
7650
Интересно: Може ли плод да съдържа повече захар от стандартен шоколадов десерт Вкусотии
Интересно: Може ли плод да съдържа повече захар от стандартен шоколадов десерт
1361
3 знака, които ще имат късмет на 5 март Zodiac
3 знака, които ще имат късмет на 5 март
782