От вятърна енергия са осигурени 13 процента от електричеството в Европа на 4 март
Вятърната енергия осигури 12,9 процента от електричеството в Европа за денонощие, водени от Литва, Швеция и Финландия, а България отчете 1,1 процента
През последните 24 часа делът на електроенергията, произведена от вятърни централи в Европа, достига 12,9 процента, показват данните в днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.
Наземните вятърни турбини са осигурили 12 процента от общото производство на електроенергия, или 947 гигаватчаса, а морските вятърни паркове са допринесли с 0,9 процента, равняващи се на 76 гигаватчаса.
С най-висок дял на вятърната енергия в електроенергийния микс за изминалото денонощие са Литва с 79,1 процента, Швеция с 60,2 процента и Финландия с 31,2 процента. За България този показател е 1,1 процента.
Справката отчита още, че най-големи количества електроенергия от вятър са произведени в Швеция, 246,9 гигаватчаса, в Испания, 163,5 гигаватчаса, и в Германия, 132,6 гигаватчаса. В България произведената електроенергия от вятър е 1,1 гигаватчаса.