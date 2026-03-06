Март месец ще бъде учудващо спокоен, на фона на обичайно променливия си характер

До края на днешния ден ни очаква предимно слънчево време, с временни увеличения на облачността и температури от 13 до 19 градуса. Ще духа слаб северозападен вятър, който по-късно постепенно ще се ориентира от север и североизток.

През нощта срещу събота над страната ще има незначителна облачност. Ще духа сляб вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат от около нула до 5 градуса. През деня облачността остава незначителна. Ще остане слабият вятър от североизток. Дневните температури ще се понижат спрямо днешните и ще бъдат от 11 до 15 градуса, по-високи в крайните югозападни райони..

В неделя съществена промяна на времето няма да настъпи. Облачността ще бъде незначителна, до слънчево време на север и изток, а повече облаци ще има около планините на югозапад. Минималните температури ще бъдат от минус 2-3 до плюс 3 градуса, по-високи на югозапад, а дневните - от 8-9 до 14 градуса.

В понеделник облачността на север ще бъде незначителна през деня, след намалена видимост на места в сутрешните часове. На юг ще бъде променлива, в планините - значителна. Там на отделни места ще превали слабо. Ще се усили вятърът от североизток, който в низините на север и изток ще бъде до умерен. Минималните температури ще са от минус 3-4 до плюс 3, с дневните от 8 до 13 в повечето места.

Във вторник и сряда съществена промяна на времето няма да настъпи. Остава предимно слънчево, на места в низините сутрин за кратко - с намалена видимост. Минималните температури ще бъдат около нулата, а дневните слабо ще се повишат и в повечето места ще бъдат от десетина до 14-15 градуса.

Предварителните прогнози не очакват съществена промяна на времето и през оставащите дни на следващата седмица.