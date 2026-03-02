Италия призовава за суспендиране на цената на въглеродните емисии в мащабна атака срещу климатичната политика на ЕС, пише Politico

Още по темата

Дясното правителство на Италия оказва натиск върху ЕС да суспендира системата за търговия с емисии (ETS) - флагманската схема на блока за намаляване на емисиите, съобщава Politico.

Изданието продължава: "Италия вече обяви планове да субсидира енергийните компании по начин, който би подкопал основната идея на ETS: замърсителите да плащат за емисиите си, които затоплят планетата.

Но в четвъртък тя отиде още по-далеч, като поиска от Брюксел да суспендира изцяло механизма преди по-широкото преразглеждане на политиката по-късно през годината."

Politico описа тази стъпка като "извънредна атака срещу най-мощното оръжие на ЕС за борба с климатичните промени", която "подсказва, че консенсусът, който превърна блока в една от най-климатично съобразните юрисдикции в света, се разпада".

В статия в Financial Times се казва, че по-ранният план на Италия да субсидира газовите централи е "хитра идея за намаляване на цените на електроенергията".

 

 

ИЗБРАНО
Радев отива на избори с коалиция "Прогресивна България" (снимки) Днес
Радев отива на избори с коалиция "Прогресивна България" (снимки)
47574
Трансформацията на Лили Колинс: Артистичен избор или повод за тревога? Лайф
Трансформацията на Лили Колинс: Артистичен избор или повод за тревога?
11496
Израелска ракета е убила 20 ирански волейболистки Корнер
Израелска ракета е убила 20 ирански волейболистки
12483
Войната в Близкия изток изстреля нагоре долара и швейцарския франк Бизнес
Войната в Близкия изток изстреля нагоре долара и швейцарския франк
4168
Прогноза: Компютрите под 400 евро ще изчезнат до 2028 г. IT
Прогноза: Компютрите под 400 евро ще изчезнат до 2028 г.
2097
Златина Тодева: В живота не се кланям на никого Impressio
Златина Тодева: В живота не се кланям на никого
1022
Паназиатска приказка в сърцето на града - там, където вечерята се превръща в пътешествие URBN
Паназиатска приказка в сърцето на града - там, където вечерята се превръща в пътешествие
5348
Япония забранява от април използване на външни батерии по време на полет Trip
Япония забранява от април използване на външни батерии по време на полет
6404
Дори и не подозирате: Кое е най-подходящото олио за печива Вкусотии
Дори и не подозирате: Кое е най-подходящото олио за печива
1251
Китайски хороскоп за март: Какво очаква всеки знак от китайския зодиак? Zodiac
Китайски хороскоп за март: Какво очаква всеки знак от китайския зодиак?
1644