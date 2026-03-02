Италия призовава за суспендиране на цената на въглеродните емисии
Това било извънредна атака срещу най-мощното оръжие на ЕС за борба с климатичните промени
Италия призовава за суспендиране на цената на въглеродните емисии в мащабна атака срещу климатичната политика на ЕС, пише Politico
Дясното правителство на Италия оказва натиск върху ЕС да суспендира системата за търговия с емисии (ETS) - флагманската схема на блока за намаляване на емисиите, съобщава Politico.
Изданието продължава: "Италия вече обяви планове да субсидира енергийните компании по начин, който би подкопал основната идея на ETS: замърсителите да плащат за емисиите си, които затоплят планетата.
Но в четвъртък тя отиде още по-далеч, като поиска от Брюксел да суспендира изцяло механизма преди по-широкото преразглеждане на политиката по-късно през годината."
Politico описа тази стъпка като "извънредна атака срещу най-мощното оръжие на ЕС за борба с климатичните промени", която "подсказва, че консенсусът, който превърна блока в една от най-климатично съобразните юрисдикции в света, се разпада".
В статия в Financial Times се казва, че по-ранният план на Италия да субсидира газовите централи е "хитра идея за намаляване на цените на електроенергията".