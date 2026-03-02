350 Снимка: iStock by Getty Images

До края на днешния ден и в низините видимостта ще се подобри и над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с висока и средна облачност на север и запад. Температурите след обяд в повечето места ще бъдат от 12 до 17 градуса, като е възможно да остават по-ниски в някои части на низините.

През нощта над страната ще има средна и висока облачност. В североизточните райони ще духа слаб вятър от североизток. Минималните температури сутринта ще бъдат от 1 до 7 градуса.

През деня облачността ще бъде незначителна, с повече облаци ще има над планините. Само на места в Рило-Родопската област е възможно за кратко да превали. Максималните температури ще са от 11 до 16 градуса.

В по-голямата част от континента температурите вече имат стойности, характерни за началото на пролетта. Има столици, в които ще бъде слънчево, а превалявания има на Пиринеите и на места е централните райони на континента. Студено, с валежи от сняг, е в европейската част на Русия, там температурите остават около нулата.

В сряда у нас съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще има променлива облачност, на север - до слънчево, а повече облаци ще има на юг, но и там валежи не се очакват. Минималните температури ще са от 1-2 до 6 градуса, а дневните от 12 до 17.

В четвъртък ще се появи слаб вятър от северната четвърт. Облачността ще бъде променлива, по-често значителна, макар че ще има и слънчеви интервали, главно на север. Минималните температури слабо ще се повишат, а дневните ще се понижат с градус-два и ще са от 11 до 16 градуса в повечето места.

Дъжд ще превали над югозападните и част от централните западни райони, в това число и в софийско.

В петък в източната половина на страната ще прониква по-хладен въздух от североизток. На места там ще превали слаб дъжд, а дневните температури ще са около 10 градуса. На запад и юг вероятността от превалявания, освен на места около планините е по-малка. Там и температурите ще остават до около 15 в следобедните часове.

В събота и неделя по-хладният приземен въздух от североизток ще понижи още малко температурите и те ще са от около 7 до 11-13 градуса в повечето места, само в крайните югозападни части до 15-16. Облачността ще бъде променлива, ще духа слаб североизточен вятър, но валежи са малко вероятни.