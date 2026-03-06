92 Снимка: iStock by Getty Images

Европейската комисия представи план за увеличаване на производството в ЕС на нисковъглеродна стомана, цимент и възобновяеми технологии, с цел съюзът да намали зависимостта си от други държави.

Предложението за "Industrial Accelerator Act" (IAA) има за цел да ускори "устойчивото и декарбонизирано" индустриално производство в рамките на европейското производство, посочва комисията. Според проекта, при обществените поръчки за продукти от енергоемки индустрии и други обхванати сектори ще се изисква определен дял от закупуваните стоки да бъдат нисковъглеродни и произведени в ЕС. Това включва цели за стомана, алуминий и компоненти за електрически превозни средства (EV).

Възможно е към частта "Made in Europe" да бъдат включени и държави извън ЕС, които имат търговски споразумения със съюза, например Обединеното кралство и Япония. Проектът, който трябва да получи одобрение от Европейския парламент и държавите членки, би могъл да спести милиони тонове въглероден диоксид (CO2) до 2030 г., твърди комисията.

Голяма част от медийното отразяване акцентира върху стремежа на инициативата да ограничи зависимостта от Китай при нисковъглеродните технологии, а Politico я определя като "climate law in disguise". В този формат "въпроси и отговори" Carbon Brief представя ключовите елементи на предложението, необходимите стъпки за влизането му в сила и потенциалните последици за климата.

Публикуването на проекта за IAA идва след седмици забавяния, докато ЕС търси начин едновременно да подкрепи производствените си отрасли, които изпитват натиск от международната конкуренция и високите енергийни разходи, и да ускори декарбонизацията.

Сектори като стомана, цимент и химическа индустрия генерират приблизително една пета от емисиите на ЕС, поради което тяхното декарбонизиране е ключово за изпълнение на целите на съюза за нетни нулеви емисии. IAA е замислен като инструмент, който да помогне на енергоемките индустрии да намалят емисиите си и да останат конкурентоспособни в глобален мащаб, включително чрез "създаване на водещи пазари за нисковъглеродни продукти".

Инициативата беше обявена за първи път в политическите насоки на Европейската комисия за 2024 г., в които са очертани приоритетите за периода до 2029 г.