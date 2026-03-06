Условията в планините за туризъм и практикуване на зимни спортове са много добри, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст. Температурите са в диапазона от -5 до 1 градус, а по високите части времето е спокойно и безветрено.

Нощта за планинските спасители е преминала спокойно, като не са регистрирани инциденти.

ИЗБРАНО
Зеленски заплаши да даде на военните си адреса на Орбан Днес
Зеленски заплаши да даде на военните си адреса на Орбан
37051
Появата на Никол Кидман предизвика коментари за външния ѝ вид Лайф
Появата на Никол Кидман предизвика коментари за външния ѝ вид
12386
Чешката планинска служба показа първи снимки след инцидента с Малена Замфирова Корнер
Чешката планинска служба показа първи снимки след инцидента с Малена Замфирова
25899
Адемов: Всички пенсии ще бъдат увеличени от 1 юли Бизнес
Адемов: Всички пенсии ще бъдат увеличени от 1 юли
11937
A1 спечели награди от Opensignal за качеството на фиксирания интернет в България и най-бързата 5G мрежа в Европа IT
A1 спечели награди от Opensignal за качеството на фиксирания интернет в България и най-бързата 5G мр...
2331
Вижте кой спечели билети за мащабния музикално-сценичен спектакъл "Аладин" Impressio
Вижте кой спечели билети за мащабния музикално-сценичен спектакъл "Аладин"
4597
Седемте най-добри туристически дестинации за пътешествия Trip
Седемте най-добри туристически дестинации за пътешествия
1592
За 20 минути: Пилешки хапки в медено-чеснов сос Вкусотии
За 20 минути: Пилешки хапки в медено-чеснов сос
3816
Пред какво не може да устои мъжът Скорпион? Zodiac
Пред какво не може да устои мъжът Скорпион?
479