Условията за туризъм и зимни спортове в планините са много добри, казаха от Планинската спасителна служба
Времето е тихо, с температури от минус 5 до 1 градус; няма инциденти тази нощ
Условията в планините за туризъм и практикуване на зимни спортове са много добри, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст. Температурите са в диапазона от -5 до 1 градус, а по високите части времето е спокойно и безветрено.
Нощта за планинските спасители е преминала спокойно, като не са регистрирани инциденти.
