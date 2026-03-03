Това сочи доклад на ООН за мерките срещу загубата на биоразнообразие

32 Снимка: iStock by Getty Images

Анализ на сайта Carbon Brief показва, че половината от държавите са спазили крайния срок на ООН да докладват как се справят със загубата на природа в рамките на своите граници.

Сред подалите навреме са 11 от 17-те "мегаразнообразни държави", тоест страните, които заедно обхващат 70% от биоразнообразието на Земята. В групата попадат и всички държави от Г-7, с изключение на САЩ, които не са страна по световния договор за природата.

Всички 196 държави, участващи в Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, трябваше да внесат седмия си национален доклад до 28 февруари, като 98 са го направили. Подадените документи следва да осигурят ключова информация за предстоящ глобален доклад за мерките за спиране и обръщане на загубата на биоразнообразие до 2030 г., както и за глобален преглед на напредъка, който държавите трябва да извършат на срещата COP17 за природата в Армения през октомври тази година. По време на преговорите в Рим през февруари представители на ООН заявиха, че доклади, подадени със закъснение, няма да бъдат включени в глобалния доклад поради недостиг на време, но все пак могат да бъдат взети предвид в глобалния преглед.

За да се гарантира, че страните предприемат действия на национално равнище, GBF включва график за изпълнение, който предвижда публикуването на нови национални планове през 2024 г. и нови национални доклади през 2026 г. Двата вида документи трябва да послужат както за глобален доклад, така и за глобален преглед, които да бъдат проведени от държавите на COP17 в Армения по-късно тази година. (Този график наподобява подхода за справяне с климатичните промени по Парижкото споразумение.)

Включени са и всички държави от Г-7 (Франция, Германия, Обединеното кралство, Япония, Италия и Канада), без САЩ, които никога не са ратифицирали Конвенцията за биологичното разнообразие.

Седмият национален доклад на Обединеното кралство показва, че в момента страната е на път да изпълни едва три от 23-те цели на GBF. Това е посочено в публикация в LinkedIn на д-р Дейвид Купър, бивш изпълнителен секретар на CBD и настоящ председател на Съвместния комитет за опазване на природата на Обединеното кралство, който е координирал изготвянето на седмия национален доклад на страната.

Докладът показва още, че Обединеното кралство не е на траектория да постигне една от водещите цели на GBF, а именно до 2030 г. 30% от сушата и морето да бъдат защитени в полза на природата. В него се посочва, че делът на защитените за природата територии е 7% в Англия, 18% в Шотландия и 9% в Северна Ирландия. (За Уелс не е дадена стойност.)

Национални планове

Освен на националните доклади, предстоящите глобален доклад и преглед ще се опрат и на националните планове на държавите.

Държавите трябваше да представят новите си национални планове, известни като национални стратегии и планове за действие за биоразнообразието (NBSAPs), преди началото на COP16 през октомври 2024 г. Съвместно разследване на Carbon Brief и Guardian установи, че само 15% от страните членки са изпълнили този срок.

Оттогава делът на държавите, които са подали нов NBSAP, е нараснал до 39%.

Съгласно GBF и придружаващите го документи, страните, които не са били в позиция да спазят крайния срок за подаване на NBSAPs преди COP16, са били приканени вместо това да подадат национални цели. Тези материали представляват списък с целите за биоразнообразие, към които държавите ще се стремят, без да съдържат съпътстващ план как ще бъдат постигнати.

Към 2 март 78% от държавите са подали национални цели.

По време на преговорите в Рим през февруари представители на ООН заявиха, че доклади, подадени със закъснение, няма да бъдат включени в глобалния доклад поради недостиг на време, но все пак могат да бъдат разгледани в глобалния преглед.

Забавяния на финансирането

На срещите в Рим някои държави са посочили, че са имали "затруднения да подадат [националните си доклади] навреме", според Earth Negotiations Bulletin.

Говорейки от името на "много" държави, Фиджи заяви, че при страните са налице "технически и финансови ограничения" при подготовката на седмите им национални доклади.