Според медии, това решение "потенциално фатално" за Greenpeace

820 Снимка: Грийнпийс България

Съд в Северна Дакота потвърди, че Greenpeace трябва да плати 345 млн. долара обезщетение на оператора на американския нефтопровод, срещу който протестираше, съобщава France-Presse.

В статията се обяснява, че базираната в Далас компания Energy Transfer обвини Гринпис в организиране на насилие и клевети по време на спорното строителство на нефтопровода Dakota Access Pipeline преди почти десетилетие.

Окончателното решение е "в съответствие с решението", издадено през октомври, отбелязва Ройтерс, което намали първоначалната сума за обезщетение от 667 млн. долара, присъдена от журито през март.

Агенцията цитира изявление на Greenpeace, в което се казва, че кампанията ще поиска ново дело и, ако е необходимо, ще обжалва решението пред Върховния съд на Северна Дакота, наричайки съдебния процес "явна опитка да се заглуши свободата на словото".

New York Times пише, че последното решение е "потенциално фатално" за Greenpeace, което може да го доведе до фалит в САЩ. Euronews и CBS News също отразяват новината.