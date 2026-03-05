221 Снимка: iStock by Getty images

Китай ще построи още 15 електропровода с ултрависоко напрежение през следващите пет години

Китай планира да построи още 15 електропровода с "ултрависоко" напрежение между 2026 и 2030 г., според State Grid, основният оператор на електропреносната мрежа в Китай, съобщава Ройтерс.

Новите линии ще свързват около 200 гигаватчаса (GWh) възобновяема енергия към електропреносната мрежа всяка година и ще увеличат междупровинциалния капацитет за пренос на електроенергия на страната с 35%, добавя информационната агенция.

Държавният вестник China Daily цитира нов доклад на Wood Mackenzie, в който се казва, че производството на електроенергия от въглища в Китай вероятно ще отбележи "последния си възход" тази година по отношение на разширяването на капацитета, като се прогнозира, че новите добавяния ще спаднат с "отрицателен съставен годишен ръст от 38% между 2027 и 2030 г.".

Преди публикуването на 15-ия петгодишен план тази седмица, анализаторите прогнозират, че Китай вероятно ще се фокусира върху "преносните линии и целите за потребление на зелена енергия, за да интегрира по-добре енергията в електропреносната мрежа и да спре ограничаването", според Reuters.