Условията за туризъм в планините са неблагоприятни, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК).

По високите части е мъгливо, а над 1800 метра валежите са от сняг. Вятърът е слаб до умерен, като видимостта остава намалена, допълниха от ПСС.

В курортите съоръженията функционират, а пистите са обработени.

За последното денонощие не са регистрирани инциденти.

По данни от прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще преобладава облачно време с валежи от дъжд, а над около 1600 метра - от сняг. Очаква се умерен до силен северозападен вятър, който до вечерта ще се ориентира от север. Максималната температура на 1200 метра ще е около 6°, а на 2000 метра - около 0°.

