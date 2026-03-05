НИМХ прогнозира разкъсване на облачността и краткотрайни превалявания на изток и юг, мъгли сутрин, температури до 18 градуса и слънчев уикенд

През нощта облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, като процесът ще започне от северозапад, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). По-значителна ще остане над южните и източните райони, където на отделни места все още ще има слаби превалявания. Вятърът ще е почти тих, а в сутрешните часове в равнинните части на страната на места ще се образува мъгла или ще има ниска слоеста облачност. Минималните температури ще са между 0° и 5°, в София около 2°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществени промени.

Утре облачността ще се задържи предимно значителна над източните райони, като там на отделни места следобед е възможно да превали слаб дъжд. В останалата част от страната времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 13° и 18°, за София около 14°.

Над Черноморието преди обяд облачността ще е главно значителна, а следобед ще се разкъса и по северното крайбрежие ще намалее. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, а по Северното Черноморие до умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението ще е 1-2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, като следобед облачността временно ще се увеличава. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 8°, а на 2000 метра около 1°.

През почивните дни ще доминира слънчево време. По-късно в неделя облачността над източните и крайните югозападни райони ще се увеличи, но вероятността за валежи остава много малка. Вятърът ще бъде от изток-североизток, в събота все още слаб, а в неделя ще се усили до умерен. Минималните температури ще са най-често между минус 2° и 3°, а максималните в събота ще варират от 8°-10° в крайните източни райони до 14°-16° в останалата част от страната. В неделя температурите ще се понижат слабо.