Средният размер на дърветата в Амазония се е увеличил с 3,2 процента на всяко десетилетие в отговор на повишаващите се нива на въглероден диоксид, пише Юрикалърт, позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър плантс", цитиран от БТА.

Изследването е обхванало близо стотина специалисти по тропически гори, които са наблюдавали размера на дърветата в 188 постоянни парцела и са установили, че увеличаването му продължава от поне три десетилетия.

Екипът включва специалисти от над 60 университета в Южна Америка, Великобритания и други страни.

Съавторът на изследването професор Беатрис Маримон от Университета на Мато Гросо, Бразилия, която е координирала голяма част от събирането на данни в южната част на Амазония, казва: "Това е добра новина.

Редовно чуваме как климатичните промени и фрагментацията заплашват горите в Амазония. Но междувременно дърветата в непокътнатите гори са пораснали, като дори най-големите сред тях продължават да процъфтяват въпреки тези заплахи".

Изследването показва, че както големите, така и по-малките дървета са нараснали по размер, в съответствие с реакция на повишеното количество въглероден диоксид в атмосферата.

, отбелязват изследователите.

Големите дървета са изключително полезни за абсорбирането на въглероден диоксид от атмосферата и настоящото изследване потвърждава това. Въпреки опасенията, че климатичните промени могат да окажат негативно влияние върху дърветата в Амазония и да подкопаят способността им да поглъщат въглерод, стимулиращият ефект на въглеродния диоксид върху растежа все още е налице. Това, според учените, поне засега говори за забележителната устойчивост на тези гори.

Изследването показва също колко разрушително е обезлесяването на Амазонка. "Големите тропически дървета са на стотици години. Не можем просто да засадим нови дървета и да очакваме, че те ще ни предоставят същите ползи за въглеродния цикъл и биоразнообразието, както старата естествена гора", казва д-р Ребека Банбъри Морган от Университета на Бристол.

Според предишни изследвания Амазония играе ключова роля в поглъщането на въглерода, който иначе би останал в атмосферата.

