Добри са условията за туризъм в планините, към момента, очаква се разваляне на времето следобед. Това съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Още по темата

Температурите са между 5 и 16 градуса, а във високите части все още има снежна покривка. Хората да бъдат внимателни при преминаване върху сняг, защото снежната покривка е неустойчива, предупредиха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти с туристи за изминалото денонощие.

Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра - около 11°.

ИЗБРАНО
Вижте отвътре украинския комплекс в защитена зона от "Натура" край Варна (видео/снимки) Днес
Вижте отвътре украинския комплекс в защитена зона от "Натура" край Варна (видео/снимки)
91427
Lili, je t'aime! - вечерта, в която "Олимпия" пееше с Лили Иванова Лайф
Lili, je t'aime! - вечерта, в която "Олимпия" пееше с Лили Иванова
15380
Приятна изненада: Любо Пенев е здрав и поема софийския Локомотив? Корнер
Приятна изненада: Любо Пенев е здрав и поема софийския Локомотив?
7791
Новото правило за изплащане на пенсиите ще влезе в сила от септември Бизнес
Новото правило за изплащане на пенсиите ще влезе в сила от септември
8496
AI на Google се изложи зрелищно: Търсачката "откри" две букви P в думата Google IT
AI на Google се изложи зрелищно: Търсачката "откри" две букви P в думата Google
229
Мрачната история на катакомбните светци и техните останки в злато Impressio
Мрачната история на катакомбните светци и техните останки в злато
773
Жертвен бик нахлу в бръснарски салон в Истанбул в опит да се спаси (видео) Trip
Жертвен бик нахлу в бръснарски салон в Истанбул в опит да се спаси (видео)
1499
Как да избирате уверено зехтин като истински професионалист Вкусотии
Как да избирате уверено зехтин като истински професионалист
2053
Това са зодиите, които постоянно създават проблеми на околните Zodiac
Това са зодиите, които постоянно създават проблеми на околните
1643